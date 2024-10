Caccia al primo successo in casa: "Servirà un approccio cattivo"

Arriva la Forsempronese oggi al Polisportivo e con questa gara (inizio alle 15), la Civitanovese si appresta a disputare il primo di quattro appuntamenti consecutivi con i derby marchigiani. Dopo Fossombrone, l’undici rossoblù affronterà in successione Ancona, Castelfidardo e Vigor Senigallia, mentre lo scorso 15 settembre vi era stata la sconfitta interna con i piceni dell’Atletico Ascoli (0-2).

"Sarà un match difficile quello odierno, i nostri rivali sono forti e non hanno mai perso – dice l’allenatore dei rivieraschi, Sante Alfonsi –. Hanno anche avuto il lusso di vincere a Chieti, primo in classifica". Il Fossombrone, che da 9 anni è guidato da Michele Fucili, vanta 9 punti nella graduatoria a fronte di 3 pareggi e 2 sconfitte, 8 gol fatti e 4 subiti. Per questo Alfonsi guarda con estrema cautela alla sfida. "Dovremo – aggiunge il tecnico – approcciarla in maniera cattiva, determinata e con tanta voglia di vincere. La rosa della Forsempronese gioca insieme da parecchio tempo. La loro dirigenza è in grado di operare quei piccoli ritocchi durante l’estate, il resto non cambia e l’allenatore è sempre lo stesso: uno bravo a far giocare bene i propri ragazzi. Infatti, domenica scorsa hanno messo in difficoltà la Sambenedettese". Quanto alla Civitanovese, dopo un avvio di 3 sconfitte consecutive, si sono registrati consecutivamente un pareggio e una vittoria, quest’ultima sul campo dell’Avezzano. Nel proprio impianto, però, Visciano e compagni non hanno ancora mai vinto. "Veniamo – ricorda Alfonsi – da due partite in cui abbiamo totalizzato 4 punti, tuttavia la strada è ancora lunga e tortuosa. Certo, la vittoria ci ha dato un po’ di sicurezza e fa cambiare idea su qualche giocatore, ma in fin dei conti non avevamo realizzato brutte prove nelle prime giornate. Allo stesso tempo, non abbiamo risolto tutte le criticità con un successo. Dove migliorare? Sicuramente bisogna calciare maggiormente in porta".

Non ci sono particolari defezioni nel team adriatico eccetto lo squalificato Stefano Spagna. Dunque, potrebbe ripetersi il medesimo assetto di Avezzano in un 4-3-1-2 che può diventare anche 4-3-3 poiché Esposito è in grado di svariare su tutto il fronte d’attacco. Il pallone della partita sarà offerto da Il Resto del Carlino, che ha raggiunto un accordo media partner con la Civitanovese. La probabile formazione rossoblù: Petrucci; Rizzo, Diop, Passalacqua, Cosignani; Visciano, Capece, Domizi; Esposito; Padovani, Brunet.