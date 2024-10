Cade dal tetto durante i lavori in casa. A Torrette un 55enne

Precipita dal tetto mentre sta facendo dei lavori, un uomo di 55 anni è ora ricoverato all’ospedale regionale di Torrette dopo essere stato soccorso con l’eliambulanza.

L’infortunio è avvenuto ieri mattina. L’allarme è scattato intorno alle 10.30, in una abitazione che si trova in contrada Piane Chienti, nel quartiere di Santa Maria Apparente. Per cause che sono in corso di accertamento, un uomo di 55 anni, mentre stava facendo dei lavori sul tetto, è caduto da una altezza di circa quattro metri. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono intervenuti i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e della Croce Verde.

Vista la dinamica dell’incidente e considerate le condizioni dell’uomo, è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Il civitanovese, dopo le prime cure del caso, è stato caricato a bordo dell’elisoccorso e trasportato all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. Il 55enne ha riportato un trauma cranico, aveva dolori alla scapola, alla spalla e al torace. Non sarebbe in pericolo di vita, per fortuna.

Sul posto, oltre ai soccorritori, sono intervenuti anche gli ispettori del Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro, chiamati a svolgere tutti gli accertamenti del caso. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

c. m.