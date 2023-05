Cade mentre sistema il carico, camionista in gravi condizioni

È stato portato in eliambulanza ad Ancona un camionista 54enne, rimasto ferito in un infortunio in un’azienda di produzione di semilavorati metallici a Passo di Treia. Intorno alle ore 16 di ieri l’uomo, che era alla guida di un autocarro con rimorchio, per cercare di sistemare meglio il carico è salito su una scala. Questa però si è sfondata e lui è caduto da un’altezza di circa due metri. Subito è stato chiamato il personale del 118, che dopo aver prestato le prime cure sul posto al lavoratore, ha allertato l’ospedale di Torrette per il ricovero urgente. A Passo di Treia è arrivata l’eliambulanza e il camionista è stato portato ad Ancona. Il sospetto è che il 54enne abbia riportato un politrauma con trauma cranico e ampia ferita sempre alla testa. A Passo di Treia, per i dovuti accertamenti, sono stati chiamati gli ispettori del servizio Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Ast, che hanno avviato le prime indagini per chiarire come siano andate le cose. Nell’azienda sono arrivati anche i carabinieri. Si dovrà accertare, in particolare, se quell’operazione fosse consentita con quel sistema, e se fossero rispettate tutte le norme a tutela dei lavoratori. Altri due infortuni si sono registrati anche lunedì, a conferma di quanto sia ancora importante insistere sulla prevenzione e sul rispetto delle regole, in difesa dell’incolumità di chi sta lavorando.

Paola Pagnanelli