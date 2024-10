Cadono calcinacci in tribuna. Momenti di paura allo stadio

Qualcuno poteva farsi male ieri sera al Polisportivo, per la caduta di calcinacci sulla tribuna centrale. È accaduto intorno alle 19.30, quando i piccoli delle due società di atletica leggera cittadine, Ama e Atletica Civitanova, erano intenti ad allenarsi. Una lastra di cemento è venuta giù dal soffitto, frantumandosi tra i gradoni e i seggiolini della tribuna vip, occupata da dirigenti e giornalisti in occasione delle partite della Civitanovese. È proprio lì che, durante la settimana, i giovanissimi dell’atletica sono soliti cambiarsi per poi scendere in pista. Per fortuna, ieri erano già impegnati negli esercizi e questo ha impedito uno scenario di feriti. Solo tanto spavento e nulla più. La vicenda però pone interrogativi sulla partita che la Civitanovese disputerà in quell’impianto alle 18 di domani, quando ospiterà i biancoverdi del Castelfidardo. La grande disponibilità di posti dello stadio, tra cui anche la possibilità di occupare il settore ospiti considerando il divieto di trasferta imposto ai rivali, dovrebbe aiutare, ma tutto si capirà nelle prossime ore, quando i tecnici comunali eseguiranno i controlli.

Da tempo si consuma il dibattito sulla fatiscenza del Polisportivo e in passato non sono mancate le polemiche, nonché i botta risposta tra la Civitanovese e l’assessore ai lavori pubblici Ermanno Carassai. Il Comune ha provveduto tra l’altro al rifacimento dei bagni in tribuna. Ma evidentemente non si è messon sicurezza il tetto della tribuna e ieri qualcuno avrebbe potuto farsi del male.

f. r.