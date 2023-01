Caem Scarfiotti, due date per aprire forte l’anno Befana nella nuova sede e percorso ’Sotto le stelle’

Solidarietà e agonismo si evidenziano nelle prime due manifestazioni in calendario per quest’anno nel repertorio organizzativo del Caem, il Circolo automotoveicoli d’epoca marchigiano "Lodovico Scarfiotti" che riprende l’attività e con la prima iniziativa nazionale a carattere sociale, intitolata "La Befana dell’Asi", l’associazione delle auto storiche italiane. Domani "La Befana dell’Asi" arriverà a Montecassiano, in Piazza dell’Unità d’Italia: qui è ospitata la nuova sede del club e verranno esposte alcune auto d’epoca. La giornata benefica ("Una donazione con un grande abbraccio alla casa di riposo ‘Romolo Murri’) è programmata in sinergia col sindaco Leonardo Catena e il vice segretario Paolo Latini, in collaborazione con l’Asi. Poi, sabato 14, aprirà il calendario per le auto d’epoca la sedicesima edizione della "24° minuti sotto le stelle", con base logistica a Cingoli. L’appuntamento avvierà il campionato formula crono Asi, con la partecipazione dei migliori specialisti. Per le operazioni preliminari, gli equipaggi si concentreranno a Cingoli, dalle 12.30 alle 16.15, lungo i Viali Valentini. Dopo il saluto delle autorità la partenza dell’equipaggio: il percorso "Sotto le stelle" comprende otto sezioni di tratti per le prove di abilità, che sono complessivamente 51. Una sosta intermedia è prevista tra le due parti del tracciato: l’impegno si concluderà con le premiazioni nel ristorante "Villa del Cerro".