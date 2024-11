Camera di commercio delle Marche, Menichelli tra i vice di Sabatini

Giorgio Menichelli, segretario di Confartigianato Macerata, è stato nominato vicepresidente della Camera di commercio delle Marche insieme a Massimiliano Polacco, Luca Gastreghini e Marco Pierpaoli. I quattro affiancheranno il presidente Gino Sabatini. Il Consiglio camerale, inoltre, ha approvato le linee strategiche di mandato sulle quali saranno impostati i bilanci previsionali e le relative destinazioni economico finanziare. Prioritari per i prossimi mesi saranno potenziamento delle transizioni digitale, ecologica e burocratica, leve fondamentali per assicurare competitività al sistema della piccola e media impresa; rafforzamento dell’internazionalizzazione e del marketing territoriale nonché della vocazione turistica di qualità, a partire dal patrimonio agroalimentare, in collaborazione con la Regione Marche e il sistema associativo e delle Università marchigiane. "Entriamo così nel vivo dell’azione in questo secondo mandato che sarà connotato ancora di più del precedente dalla collegialità e dalla collaborazione istituzionale. Ci mettiamo all’opera ma anche in ascolto: degli imprenditori di tutte le categorie, vale a dire gli artefici dello sviluppo dell’economia del territorio e dunque il nostro primo interlocutore – commenta il presidente Sabatini – in questo compito saremo forti anche della presenza dell’ente camerale a Roma, ad Unioncamere, dove possiamo contare oltre che sulla vicepresidenza anche sul coinvolgimento in società consortili di sistema e tavoli di riferimento nazionale e internazionale: Isnart Istituto Tagliacarne, Dintec, Comitato Imprenditoria Femminile, Eurochambres. Senza dimenticare il fatto che le Marche, nella Camera di commercio ospitano la segreteria operativa del Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Ionio di cui attualmente abbiamo anche la presidenza".