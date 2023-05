"Campi padel, abusività senza riscontro"

"Il presunto carattere abusivo dei campi padel della Surf Club non trova riscontro nella realtà". E’ la precisazione dell’avvocato Claudio Baleani dopo le notizie seguite alla pubblicazione all’Albo pretorio comunale del rapporto di polizia giudiziaria in cui si contesta alla società l’abuso per assenza di titolo abitativo per la ‘pavimentazione in erba sintetica e sottostante pavimentazione in cemento’ e in cui si rilevava ‘che risultavano smontate le strutture perimetrali di delimitazione dei due campi da gioco’. "Surf Club – precisa il legale con una nota – ha ottenuto da Comune e Soprintendenza l’autorizzazione a realizzare due campi da padel temporanei nell’estate 2021. Successivamente ha chiesto l’autorizzazione a installare due campi in via stabile, ricevendo dalla Soprintendenza un diniego, impugnato al Tar unitamente al successivo automatico diniego del Comune. L’udienza si terrà il 19 luglio". "Nel frattempo – prosegue l’avvocato – è stata rilasciata l’autorizzazione per mantenere le pedane che fanno da pavimentazione ai campi, trattandosi di opere prive di volume ammesse dal piano spiaggia, e successivamente l’autorizzazione per due campi padel con validità temporanea di 120 giorni. Come si può constatare non sussiste abuso per le strutture relative al gioco del padel".