Campionessa da 30 e lode a Unicam

Elisabetta Cocciaretto, iscritta a giurisprudenza, ieri si è presentata in ateneo a Camerino, per sostenere un esame, diritto ecclesiastico, portando a casa un 30 e lode. Non solo tennis dunque nella vita dell’atleta marchigiana. La tennista sta seguendo il percorso Dual Career che consente di conciliare la carriera agonistica con quella universitaria. Cocciaretto ha incontrato il rettore Graziano Leoni, che le ha consegnato il gagliardetto dell’ateneo. La tennista ha vinto la Billie Jean King Cup a Malaga, entrando nella storia con Jasmine Paolini, Sara Errani, Martina Trevisan e Lucia Bronzetti, capitanate da Tathiana Garbin.