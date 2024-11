Cantiere in via Pantaleoni. Altro cambio della viabilità

Proseguono i lavori del maxi cantiere post terremoto in via Pantaleoni. Nuovo step per i lavori di ricostruzione degli edifici demoliti nei mesi scorsi. Questa volta l’intervento riguarderà le opere di sbancamento del sotto strada di via Zorli. Per questo, da mercoledì, entrerà a regime una nuova regolamentazione della viabilità in via Zorli che prevede il divieto di transito sulla rampa in uscita in via della Pace e la disattivazione temporanea dell’impianto semaforico che si trova all’intersezione tra la salita stessa e via della Pace. Via Zorli, dove verrà installata una nuova segnaletica stradale, tornerà quindi interamente percorribile dall’inizio alla fine con senso unico alternato. L’amministrazione ringrazia da subito "tutti coloro che sono coinvolti nell’intervento per l’impegno a rispettare l’iter temporale dei lavori e alleviare al massimo le criticità per i residenti e per la circolazione in generale".

Sempre sul fronte dei cantieri attivi in città, per consentire i lavori di scavo e attraversamento della carreggiata di una conduttura del gas in via Cioci, all’intersezione con via Issy Les Moulineaux, il comando della polizia locale ha emesso un’ordinanza per regolamentare la circolazione stradale nella zona interessata dall’intervento. Il provvedimento, in vigore da domani a mercoledì, e comunque fino al termine dei lavori, con orario 0 - 24, prevede l’istituzione di un restringimento della carreggiata con limitazione a una corsia di marcia e la regolamentazione dei flussi di circolazione con un semaforo temporaneo che verrà installato tra i due attraversamenti pedonali che si trovano nel tratto di strada interessato dai lavori. Semaforo che nelle ore di maggiore transito, cioè tra le 7,45 e le 8,15 e le 12,45 e le 13,15, verrà disattivato e verrà sostituito da movieri che gestiranno il senso unico alternato. L’ordinanza prevede anche il divieto di sorpasso, il limite di velocità di 30 km/h e il divieto di sosta con rimozione coatta in entrambi i sensi di marcia del medesimo tratto. In via Issy Les Moulineaux è stabilito anche il divieto di transito per autocarri e autobus (urbani ed extraurbani) e il divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto interessato dai lavori.