Cantieri post sisma nel mirino: parte la stretta sulla sicurezza

Cantieri post-sisma sotto la lente del Comune, a Tolentino. A dare l’annuncio è l’assessore alla ricostruzione Flavia Giombetti.

"In collaborazione con il comandante della polizia locale Andrea Isidori – spiega l’assessore – abbiamo dciso di intensificare i controlli sul territorio, concentrandoci soprattutto sul rispetto delle normative riguardanti le aree di cantiere. Il nostro impegno per una ricostruzione rapida e sicura è evidente, ma non possiamo tollerare che il comportamento negligente di alcuni operai o di alcune aziende metta a rischio la sicurezza e l’ordine pubblico. Il numero di cantieri attivi è elevato e molti altri lavori saranno avviati a breve. Tuttavia, se tutti rispettassero le regole, specialmente quelle fondamentali come il codice della strada, i disagi per la popolazione sarebbero ridotti al minimo. È essenziale che le vie di circolazione, soprattutto all’interno del centro storico, rimangano libere; un intralcio, anche se temporaneo, può essere non solo fastidioso, ma anche estremamente pericoloso in caso di emergenza. La mancanza di spazio per un’eventuale evacuazione, in caso di incendio o calamità, o per permettere il passaggio di un mezzo di soccorso, può avere conseguenze gravi. È nostro dovere assicurare che ogni cantiere e ogni operazione di ricostruzione avvengano in modo tale da non compromettere la sicurezza e la mobilità dei cittadini".

Un giro di vite che riguarderà anche l’abbandono selvaggio di materiali e residui da lavori edili. "Un aspetto particolarmente critico – aggiunge l’assessore Giombetti –, che riguarda la presenza di rifiuti e materiali abbandonati nei pressi dei cantieri. Un problema grave che non possiamo più ignorare. La pulizia dei cantieri non è solo una questione estetica, ma un elemento fondamentale per prevenire incidenti e garantire la sicurezza di tutti. Sappiamo che la comunità sta mostrando grande pazienza e tolleranza verso i disagi inevitabili connessi agli interventi della ricostruzione, ma è nostro dovere intervenire con fermezza. Questi episodi di negligenza devono cessare. Si continuerà a vigilare affinché ogni cantiere rispetti le norme e le disposizioni, assicurando così una ricostruzione non solo rapida, ma anche sicura e ordinata per tutti". L’obiettivo che si è posto l’amministrazione è quello "di ridurre il più possibile i disagi, garantendo che il territorio si sviluppi in modo sicuro, ordinato e nella piena osservanza delle regole. Solo così potremo assicurare una ricostruzione che non solo rispetti i tempi, ma che tuteli la sicurezza di tutti e valorizzi il nostro territorio".