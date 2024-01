Capponi, variabile terzo mandato

Iniziano i primi movimenti in vista delle elezioni per il rinnovo dell’amministrazione comunale di Treia. Da un lato c’è la lista civica che si è aggiudicata la vittoria cinque anni fa, con Franco Capponi sindaco, dall’altro una possibile lista che raccoglie le varie anime del centrodestra. Ma la vera variabile sarà il terzo mandato. Si potrà fare? Se lo chiedono il primo cittadino e anche Andrea Mozzoni perché da questo dipenderanno tutti i movimenti conseguenti. "Per noi è presto parlare di campagna elettorale – afferma Mozzoni –. Innanzitutto bisognerà capire se ci sarà il terzo mandato o meno. Per quanto riguarda il centrodestra, stiamo cercando di arrivare a una soluzione che coinvolga il più ampio numero di realtà. Come consigliere comunale e come rappresentante di Fratelli d’Italia posso dire che parleremo con tutti e cercheremo la più ampia coalizione ascoltando i consiglieri comunali e il mondo civile. Siamo in questa fase, in maniera molto serena e senza fretta. Abbiamo un programma sul quale vogliamo confrontarci con chi vorrà rappresentare un’alternativa. Spero che si anteponga l’interesse comune, la città, ai personalismi". Da parte sua, Capponi auspica che la politica decida quanto prima sul terzo mandato "perché non si possono tenere intere comunità nell’indecisione. Se non ci dovesse essere questa possibilità sarei molto sereno, al contrario invece se ne parlerà con il gruppo e insieme si deciderà. Comunque vada, spero che ci sarà una squadra che potrà portare a termine tutto il lavoro che abbiamo pianificato. La prossima sarà l’amministrazione della ricostruzione. Le nostre scelte daranno una veste nuova alla città. La nostra lista civica guarda soprattutto ai bisogni di Treia e non ad altri schemi politici".

Gaia Gennaretti