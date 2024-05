Cartelli con le poesie negli spazi pubblicitari, l’insurrezione di Bottari

Grande successo per l’insurrezione poetica di Francesca Bottari che dal 7 maggio ha affisso negli spazi pubblicitari cinque grandi cartelli ciascuno con una sua poesia. Si trovano a largo Conero, piazzale Lorenzo Lotto, Aldo Moro sul Bifacciale e rimarranno ancora esposte per qualche giorno. A inizio giugno ne compariranno delle altre in altra forma, in occasione del Santo Patrono di Recanati. L’iniziativa si chiama proprio "insurrezione poetica". A Bassano del Grappa, città in cui vive con la famiglia, non è nuova a cose del genere tanto che il Comune l’ha sostenuta in questa impresa e lo scorso 21 marzo, in occasione della Giornata Mondiale della Poesia, la città si è risvegliata letteralmente dentro una moltitudine di versi.