Casetta dei libri distrutta dai vandali: "Dobbiamo essere più responsabili"

La casetta del bookcrossing per lo scambio dei libri è finita nel mirino dei vandali a Pollenza. A segnalare l’atto d’inciviltà è stato il sindaco Mauro Romoli. Il mese scorso, invece, era stata danneggiata la struttura con gli spogliatoi e i bagni al parco Salvo D’Acquisto.

"Posto delle foto senza voler fare il finto scandalizzato né tantomeno la morale a qualcuno perché so benissimo che gli atti di vandalismo ci sono sempre stati – ha esordito il primo cittadino nel messaggio pubblicato sui social –. La casetta del bookcrossing al giardino del Pincetto è stata devastata". In riferimento all’episodio precedente ha pubblicato immagini di "coperchi dei pozzetto divelti, stuoie che erano all’interno portate fuori e water attappato con i rotoli interi di carta igienica buttati negli spogliatoi con bagni al parco Salvo D’Acquisto. Tutto ciò per dire che questi siamo come società e di questo ci dobbiamo anche far carico seppur la maggioranza sicuramente non sarà responsabile di tali atti – ha spiegato Romoli –. Penso sia impensabile e sbagliato sia dal punto di vista organizzativo che economico mettere telecamere dappertutto e/o custodi. Dobbiamo sorvegliarci (senza video) e responsabilizzarci di più l’un l’altro e non demandare sempre all’ente pubblico questo ruolo. Diventa difficile dare dei servizi in più in questo scenario, quando si fa fatica a far funzionare ciò che c’è perché non sappiamo mantenerlo".

E ha aggiunto: "Dovremmo guardarci tutti di più. Ripeto, ci sono stati sempre atti vandalici, ma ora più di prima, per impunità generale, lassismo e disinteresse. Non sappiamo tenerci ciò che abbiamo".