Castelraimondo, arriva il supermercato solidale: "In meno di un anno elargiti 40 quintali di alimenti"

Un supermercato solidale per distribuire alimenti e generi di prima necessità a chi ne ha bisogno. Il Comune di Castelraimondo e il Lions Club Camerino Alto Maceratese, in collaborazione con il Gruppo Volontari Castelraimondo e il comune di Camerino, hanno presentato il progetto del Social Market “La formica” a cui ora potranno accedere pure i cittadini di Castelraimondo rivolgendosi all’Ufficio Servizi sociali. Il supermercato solidale nasce un anno fa a Torre del Parco ed è stato intitolato all’architetto Sante Cioccoloni, figura nota e appartenente al Lions Club. All’inizio il progetto era rivolto a Camerino, ma ora, grazie alla stretta collaborazione tra i vari soggetti in campo, anche Castelraimondo potrà usufruirne. L’apertura ai residenti di Castelraimondo partirà da giovedì dalle 17 alle 19. Per accedere al servizio occorre registrarsi all’Ufficio dei Servizi Sociali. Al primo accesso sarà consegnata una tessera per gli acquisti. Alla presentazione sono intervenuti il sindaco Patrizio Leonelli, il vice Roberto Pupilli, l’assessore Ilenia CIttadini ai Servizi sociali, il consigliere regionale Renzo Marinelli, Enzo Maggi, presidente del locale gruppo di Protezione Civile. Mauro Ferranti, presidente di zona della 4ª circoscrizione Marche del Lions: "Dal 19 giugno 2023, cioè da quando abbiamo aperto – ha detto – abbiamo elargito oltre 40 quintali di prodotti alimentari servendo più di 1.000 persone".