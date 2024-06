Catena invita Acquaroli in Comune: "Confrontiamoci sui problemi"

"Mi rivolgo a tutte le cariche istituzionali che hanno espresso in queste settimane il concetto di “filiera istituzionale“ per sostenere che, votando i candidati sindaci a loro vicini, i territori ne avrebbero avuto benefici in termini di servizi e finanziamenti. Facendo intendere, in modo implicito, che altrimenti questo non sarebbe accaduto. Una sorta di ricatto politico che però non sembra aver influenzato gli elettori, se non in senso contrario alle aspettative". Lo scrive il sindaco di Montecassiano, Leonardo Catena (nella foto), al presidente della Regione, Francesco Acquaroli. Nella sua lettera aperta sottolinea che una "filiera istituzionale esiste già", ed è quella "prevista dalla Costituzione e dalle leggi nazionali e regionali sulla base dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà fra i diversi livelli di governo. Questa è l’unica declinazione lecita e ammissibile di filiera istituzionale", rimarca il sindaco, riconfermato per il terzo mandato. Sperando che "il messaggio passato sia frutto di un fraintendimento" o di un problema di comunicazione, Catena poi aggiunge: "La Costituzione non prevede che si collabori solo con chi si sente politicamente vicino per appartenenza di partito. Mi auguro che il presidente Acquaroli si impegni a realizzare per il nostro territorio le promesse fatte e che sia più presente, come lo è stato in campagna elettorale. Lo inviterò nel mio ufficio per confrontarci sui problemi del nostro Comune, contando sulla sua disponibilità per un supporto concreto secondo i principi di sussidiarietà e leale collaborazione".

m. g.