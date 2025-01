Cda, richieste al via da domani

Dalle 12 di domani per i terremotati che percepiscono il Cda contributo per il disagio abitativo (ex Cas) o vivono negli appartamenti in sostituzione delle Sae sarà riattivata la piattaforma informatica Sem attraverso cui presentare la dichiarazione per il mantenimento dei requisiti dei benefici di assistenza. All’indirizzo https://appsem.invitalia.it sarà possibile compilare e caricare la dichiarazione, la cui scadenza è fissata entro e non oltre le 23.59 del 31 marzo. Deve essere fatta anche dai nuclei familiari che hanno presentato una nuova domanda di concessione del Cda a decorrere dal 1 settembre scorso. La dichiarazione, per tutti, può essere inoltrata solo mediante il portale digitale. "Le procedure sono semplici e basta seguire le informazioni richieste dal format previsto – spiega l’assessore alla ricostruzione Flavia Giombetti -. Ma per venire incontro solo ed esclusivamente a tutti coloro che si trovano in situazioni di effettiva difficoltà e che quindi non riescono ad effettuare la presentazione della domanda in maniera autonoma, sono a disposizione gli uffici comunali".

È necessario prendere l’appuntamento chiamando dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, 0733.9011 o 0733.901299 o 0733.901272. Gli uffici riceveranno il pubblico, previo appuntamento, a partire da martedì prossimo, 4 febbraio, nei seguenti giorni e orari: la mattina, il martedì e il giovedì, dalle 8.30 alle 13.30 ai Servizi sociali di piazzale Europa; il pomeriggio, il martedì e il giovedì, dalle 15.30 alle 18.30 ai Lavori pubblici in via Colombo, nella palazzina tecnica (di fronte alla Poltrona Frau). È necessario avere con sé spid, carta d’identità con pin e puc, la documentazione relativa all’inagibilità dell’edificio, l’eventuale delega se si presenta domanda per agli soggetti". Infine l’assessore ricorda che da lunedì sta arrivando nei conti degli aventi diritto il Cda (ex Cas) del mese di dicembre.