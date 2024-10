C’è Sassari per la Macagi: "Sarà una gara ostica"

È in calendario con inizio alle 15 la partita casalinga che la Macagi Cingoli disputerà domani al PalaQuaresima contro la Raimond Sassari. "Rivale d’alta quota, gara ostica per la Macagi Cingoli – ammette l’allenatore Sergio Palazzi – che deve costruire in casa la propria stagione. Quindi dobbiamo impegnarci al massimo per concludere positivamente questa che per noi è la prima delle tre sfide, una più tosta dell’altra, da sostenere nel giro di otto giorni contro avversarie posizionate in zona-vertice: mercoledì prossimo ci attende il Merano, sabato il Conversano". Adesso, fari puntati sull’Ecomond Sassari. "È al secondo posto in classifica con 8 punti, a due dai capilista Cassano Magnago e Bolzano. Viene dalla bella vittoria interna conquistata a spese dell’Albatro Siracusa a cui ha fatto perdere l’imbattibilità, perciò il morale del Sassari è elevato. Rispetto al campionato scorso, il suo organico è molto cambiato: dotato di diverse alternative, sul parquet il Sassari può proporsi con opzioni differenti, cioè più difficilmente prevedibili". Nella Macagi Cingoli tiene banco l’incertezza sull’impiego del centrale Juan Francisco Ceccardi. "Dobbiamo effettuare un’attenta valutazione delle condizioni e dei tempi di recupero: Ceccardi – precisa Palazzi – ha un dolore alla caviglia destra, bisogna verificarne le condizioni, decidere se vale la pena rischiarlo contro il Sassari, o concedergli qualche giorno in più di riposo".

Gianfilippo Centanni