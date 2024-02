Chef per un giorno: nonni e nipoti in cucina a preparare la cicerchiata Domani all'Alberghiero Varnelli di Cingoli si terrà l'evento "Nonni e nipoti in cucina, chef per un giorno" per festeggiare il Carnevale. Gli studenti del Varnelli guideranno i partecipanti nella preparazione della cicerchiata, dolce tradizionale marchigiano. L'iniziativa è organizzata dall'Anteas di Macerata in collaborazione con diverse associazioni.