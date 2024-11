Chiesanuova a Montecchio. Una sfida ad alta quota

A difesa dell’imbattibilità e soprattutto del trono. Il Chiesanuova scende in campo alle 14.30 allo "Spadoni" di Montecchio per la 12ª giornata e per il big match contro il K-Sport Montecchio Gallo: terza contro capolista. Il primo super test di un trittico che vedrà i biancorossi sfidare tutte le formazioni più vicine e immediate inseguitrici, perché poi sarà la volta della Maceratese e infine dell’Urbania. Dopo 17 gare senza sconfitta, vale a dire senza mai perdere in questa stagione, il gioco si fa duro per il Chiesanuova e vedremo se i duri entreranno in campo. Lo faranno senza Sopranzetti, per lui purtroppo stagione finita. Gli esami hanno confermato le previsioni peggiori: rottura del crociato per il centrocampista classe 2000. "Ci dispiace molto – afferma mister Mobili – sia per il ragazzo sia perché Luca ci stava dando equilibrio". Senza di lui e senza Trabelsi per una botta al piede, recuperando i guizzi di Pasqui, il Chiesanuova si misura contro un team che ha due punti in meno (23 a 25), che non perde dalla 3ª giornata e che ha in Peroni il bomber per eccellenza con 7 reti.

Quali le altre armi di Magi?

"C’è l’imbarazzo della scelta tra Torelli, Carta, Magnanelli, sono una squadra esperta e dotata di quella fisicità che serve in questi campionati. Un osso duro cui risponderemo con le nostre armi, in primis il ritmo".

La settimana finalmente libera vi ha fatto recuperare un po’ di brillantezza?

"Me lo auguro, in passato non si era abituati a tutte queste partite. Domenica era naturale avere un calo e anche le tante gioie sul campo potevano alterarci mentalmente. L’importante è non farsi trasportare dalla classifica o dal pensiero della finale di Coppa Italia, bisogna concentrarsi partita su partita".