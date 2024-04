"Ciao Sabrina, dolce e solare"

Castelraimondo piange un altro gravissimo lutto. Dopo la scomparsa di Federica Palossi, spentasi nei giorni scorsi all’età di 53 anni, è venuta a mancare all’affetto dei propri cari Sabrina Cruciani (nella foto), una donna solare, conosciuta e stimata non solo in città. Aveva 46 anni e fino all’ultimo ha lottato con grande coraggio contro la terribile malattia che purtroppo non le ha dato scampo. Lascia nel dolore la figlia Emma, tredicenne, il marito Federico Bovetti, i genitori Mimma e Ottavio, le sorelle Emanuela, Patrizia e Sonia, quest’ultima sua gemella, con la quale era particolarmente legata.

Dopo il diploma, Sabrina si era laureata in Economia bancaria col massimo dei voti, poi era entrata nel mondo del lavoro, affermandosi per le sue qualità umane e professionali. Da qualche tempo era direttrice della filiale di "Banca Macerata" a San Severino, paese in cui la tragica notizia della sua prematura scomparsa ha destato un sentito cordoglio. Peraltro Sabrina ha trascorso gli ultimi giorni di vita proprio all’Hospice dell’ospedale settempedano e la camera ardente è stata allestita nella sala del commiato "Il tempio degli angeli", a San Severino. "Era una grande donna, solare, dalla dolcezza infinita, di estrema umiltà e sempre rispettosa, gentile e allo stesso tempo forte, coraggiosa e piena di voglia di vivere": così la descrivono i colleghi e amici di lavoro, chiamandola "anima bella" dal sorriso contagioso. I funerali saranno celebrati oggi, alle 10.30, nella chiesa della Sacra Famiglia a Castelraimondo.

m. g.