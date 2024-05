Ciarapica: movida, da giugno pattuglie notturne della Polizia locale

"A partire da giugno comincia il servizio notturno 7 giorni su 7 della Polizia locale, miglioreremo l’illuminazione in alcune aree del centro e rafforzare il sistema di videosorveglianza. Su quello che è accaduto nella notte tra sabato e domenica stiamo facendo le nostre verifiche, nessuno vuole sminuire quello che è accaduto". Dopo le proteste dei residenti della zona centro, a causa di una nottata da incubo, tra sabato e domenica, con episodi di violenza, schiamazzi e vandalismi, interviene Fabrizio Ciarapica. "La domenica mattina insieme alla Polizia locale e le forze dell’ordine facciamo sempre un briefing di quello che succede – ha spiegato il sindaco –. Stiamo lavorando per migliorare il discorso sicurezza in centro e nelle vie del borgo marinaro, con il servizio notturno della Polizia locale che sarà di 7 giorni su 7 a partire da giugno, con una pattuglia che si occuperà di infortunistica. Da quest’anno abbiamo fatto una convenzione con una azienda privata per misurare i decibel e stiamo lavorando da tempo per incrementare l’illuminazione e la videosorveglianza. Civitanova è ormai un punto di riferimento per il divertimento e la movida non solo delle Marche, ma anche di altre regioni. È una città sempre più frequentata e possono esserci delle criticità. Serve trovare un equilibrio tra i diritti dei residenti e quelli di chi investe su Civitanova. Tengo a sottolineare che gli interessi sono gli stessi. Abbiamo avuto nelle settimane scorse diversi incontri con operatori del settore e imprenditori e sono in programma anche con i balneari e gli operatori commerciali per il discorso musica alta e sporcizia in centro. Puntiamo a una collaborazione per permettere loro di lavorare in tranquillità, affinché tutto proceda nel verso giusto. Chiaramente, non bisogna minimizzare quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica, al momento non risultano denunce".