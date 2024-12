Cingoli e Apiro unite in nome della solidarietà

Alla casa di riposo di Cingoli, l’associazione "Gli scoiattoli" di Apiro ha donato cuscini, lenzuola, carrelli portavivande, termometri e mascherine. Il materiale è stato consegnato in Comune (foto) presenti il vice sindaco Monaldo Vignati, per l’associazione il presidente Corrado Branchesi e alcuni componenti del direttivo, per la Bcc di Filottrano il consigliere Stefano Centanni e Yuri Ciucci vice direttore della filiale di Apiro, e Andrea Piccini coordinatore del distaccamento apirano dei vigili del fuoco. Con il supporto della Bcc, il distaccamento ha ricevuto cinque tipi di attrezzature.

Gianfilippo Centanni