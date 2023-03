Città d’arte della marca maceratese: documenti di viaggio di Tancredi

Si conclude con la proposta di un ideale viaggio, la serie dei cinque appuntamenti, uno al mese, programmati dal Comune all’insegna delle "Domeniche a Santo Spirito, incontri di storia, lettere, arti". Oggi alle ore 17, nell’auditorium Santo Spirito, la scrittrice Lucia Tancredi terrà una conferenza su "Documenti di viaggio. Le città d’arte della marca maceratese", che è anche il titolo del suo intrigante e suggestivo libro edito da Quodlibet, in cui a Cingoli e ad alcuni centri del Maceratese sono dedicate espressioni e pagine coinvolgenti in quanto di grande cifra culturale e stimolanti per l’arte della parola. Pugliese originaria di San Marco in Lamis, insegnante di Letteratura, Tancredi vive da tempo a Macerata.

I precedenti incontri della rassegna, alla sua prima edizione, sono stati contrappuntati da gratificanti successi di pubblico, per la levatura dei relatori e l’interesse suscitato dagli argomenti. In apertura, lo scorso 27 novembre, Luca Pernici, Edoardo Salvioni e Gino Giometti hanno intrattenuto sulle peculiarità della biblioteca comunale Ascariana. Il 4 dicembre, Gianfranco Paci e Stefano Finocchi hanno evidenziato le novità d’una epigrafe romana e i rapporti tra Tito Labieno e Cingoli. Il 15 gennaio Matteo Parrini ha restituito i dovuti meriti a Fra Bevignate da Cingoli visionario genio dimenticato. E il 19 febbraio Filippo Mignini ha intensamente spaziato su Giordano Bruno e la filosofia, prospettando anche inediti rapporti con padre Matteo Ricci.

