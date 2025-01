Civitalk, sala piena per la crisi energetica

Civitalk, ancora un successo di pubblico al secondo appuntamento di un ciclo di incontri, su grandi temi del presente e del futuro, affrontati dalla rassegna organizzata da Omar Midoun e che stavolta ha discusso di crisi energetica. Piena la sala consiliare per l’iniziativa che ha il patrocinio del Comune.

Con Elisabetta Pieragostini, amministratore delegato Dami e presidente Confindustria Accessonsti Fermo, discusso cosa le imprese possono fare per mitigare l’impatto della crisi energetica, che con l’aumento dei costi in bolletta mina la competitività, in particolare delle molte imprese energivore nelle Marche. Pieragostini ha portato la testimonianza delle misure adottate dall’azienda che dirige, in tema di efficientamento energetico e ottimizzazione dei consumi.

Intervenuta anche Simona Epasto, professore di Geopolitica all’Università di Macerata, che ha disegnato un quadro dell’attuale scacchiere geopolitico mondiale e il suo impatto sulle bollette di imprese e famiglie derivante dalle forti tensioni internazionali, su tutte la guerra in Ucraina. Non è mancato un focus sul legame tra crisi energetica e transizione climatica.

Presenti anche il consigliere comunale e presidente della commissione cultura Gianluca Crocetti e i consiglieri Silvia Squadroni e Lavinia Bianchi. "Anche stavolta - commenta Omar Midoun - il pubblico ha risposto molto positivamente, dimostrando grande interesse e voglia di partecipare. Il ciclo di eventi nasce proprio dalla scommessa che la partecipazione ha solo bisogno di essere coltivata".