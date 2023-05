Civitanova Film Festival: edizione da record

di Francesco Rossetti

Oltre due mesi di proiezioni, mostre, incontri, presentazioni e dibattiti. Sette premi per i cortometraggi, nove luoghi interessati e diverse scuole coinvolte. Ecco la nona edizione del ‘Civitanova film festival’, presentata ieri mattina al cineteatro Cecchetti dai suoi organizzatori Michele Fofi e Peppe Barbera dell’Aps Favolacce, insieme al vicesindaco Claudio Morresi e a tutto il cda dell’Azienda teatri. "Dentro c’è tanto di noi, delle nostre idee. In nove anni la città ci ha seguito molto e oggi possiamo proporre cose che prima sarebbero state astruse – le parole di Fofi –. Inoltre, faremo da anteprima al festival ‘Io desidero’" . "Con la testa – ha detto Barbera – siamo già alla decima edizione. La città ha sempre collaborato ed é forte l’interessamento di ristoranti, locali e cittadini". Si parte venerdì prossimo, alle 9.30, quando gli alunni dell’Istituto comprensivo di via Tacito assisteranno alla proiezione di ‘Corti young’. Si termina il 24 giugno, con la serata delle premiazioni per i cortometraggi vincenti, diciannove in concorso selezionati su un totale di 318, otto quelli che approderanno alla serata conclusiva. E’ all’Arena dei pini (città Alta) che si assegneranno i premi. Ma non è finita qui. Ogni lunedì di luglio, alle 21.30, il Cecchetti ospiterà la proiezione di un film diverso, fino al 31 dello stesso mese, quando al museo Magma ci sarà la mostra su Marylin Monroe. Oltre al noto palcoscenico di viale Vittorio Veneto, al Magma e al verde di Civitanova Alta, i luoghi interessati dal Festival sono lo chalet Raphael beach, il teatro Annibal Caro, il Caffè del teatro Cerolini, la chiesa di San Francesco e la locanda Fontezoppa. Diverse le iniziative portate avanti con la collaborazione di docenti e scuole: come la proiezione del corto ‘Dalle macerie verso la luce’, realizzato dai ragazzi dell’Iis Da Vinci e in calendario domenica 21 (18.15) al Cecchetti. Ma anche ‘Farah’, regia di Silvia Luciani, un progetto realizzato nell’ambito del ‘Piano nazionale cinema e immagini per la scuola’: sarà visibile nella serata del 23 giugno all’Arena dei pini. E tra gli ospiti spiccano i nomi di Marescotti Ruspoli, Davide Ferrario, Roy Menarini, Paolo Mereghetti, Enrico Galiano, Davide Ferrario e Giuseppe Battiston, ma non mancherà il civitanovese Giorgio Felicetti, al Cecchetti nella serata del 21 per dialogare con i presenti. "Una manifestazione – ha detto Morresi – che in tutti questi anni si è ritagliata uno spazio con merito e fa piacere che uno dei premi sia dedicato a Claudio Gaetani, purtroppo non più con noi".