Civitanovese contestata, servono rinforzi

La rabbia e la delusione dei tifosi hanno preso il sopravvento sulla moderazione e la vigile attesa che fin qui avevano accompagnato il loro apporto alla causa Civitanovese. Al "Don Mauro Bartolini" la sconfitta contro l’Atletico Ascoli è stata pesante non tanto per l’esito finale, quanto per il modo in cui è arrivata. Partita mai in discussione, terminata 2-0 in favore dei locali con un passivo che sarebbe potuto essere più pesante se solo i piceni non avessero divorato alcune ghiotte occasioni a tu per tu con il portiere. In compenso, l’undici rossoblù non è stato in grado di realizzare alcun tiro nello specchio difeso dal portiere Pompei.

L’impressione è stata quella di una squadra senza grinta, con gravi lacune in fase difensiva e incapace di costruire azioni. Al triplice fischio Visciano e soci sono andati a rapporto sotto il settore occupato dai supporters ospiti che hanno espresso a chiare lettere la loro irritazione per la prova. Beccato da molti il patron Mauro Profili (al momento si trova all’estero e ieri era impossibilitato a parlare), ma anche il neo tecnico Senigagliesi. Protesta che è proseguita sui social dove sono stati presi di mira lo stesso vertice societario, l’allenatore e il direttore sportivo Cicchi. In molti hanno chiesto il ritorno in panchina di Sante Alfonsi. Più cauto Stefano Paolini, presidente del "Club Rossoblù Umberto Traini" che al Carlino afferma: "Come Club restiamo vicini a squadra, società e allenatore. Però ci aspettiamo un cambio di passo già da domenica. Due gol si possono anche prendere – dice il rappresentante del tifo più moderato –, ma preoccupa l’assenza di reazione. Adesso serve la vittoria nella prossima sfida contro il Roma City. Nel contempo speriamo in qualche rinforzo".

Ora la Civitanovese è scivolata al penultimo posto della classifica, superata dalla Fermana e allo stato attuale sarebbe retrocessa in Eccellenza. Certo, in questa situazione non ha aiutato nemmeno il fatto che invece di essere rinforzato, l’organico è stato indebolito con le partenze dei vari Spagna, Toccafondi, Pierfederici, Esposito e in ultimo Ruggeri. La speranza è che almeno in questa settimana ci siano degli arrivi e non delle partenze. Tutto in attesa di capire che ne sarà di Foglia e quando arriverà il transfer di Vila. Inoltre è da segnalare che ad Ascoli è stato escluso dai convocati l’attaccante Tassi e lo stesso giocatore potrebbe non rientrare più nel progetto rossoblù. Invece il difensore Callegari, che era in prova, non verrà tesserato. Da quanto si apprende i prossimi arrivi avranno nazionalità francese e argentina, ma in quest’ultimo caso l’augurio è che non si apra un altro tortuoso capitolo sempre legato al transfer.