Civitanovese, Rizzo via. Si cerca un difensore

Rosa in gran parte a disposizione, nella Civitanovese, in vista della gara di domenica contro il Sora. Al momento l’unico indisponibile è Christian Rizzo, che è influenzato, anche se è notizia di ieri che il terzino classe 2004 a breve dovrebbe lasciare la Civitanovese per motivi personali. Rizzo, ingaggiato a stagione in corso ha realizzato buone prove, alternandosi con l’argentino Valentin Franco. Il club si sta muovendo sul mercato per poter disporre almeno di un interprete difensivo e la settimana prossima sarà quella decisiva. Sono esclusi, però, i due nomi vociferati in settimana, Francesco Casella e Alessandro Mancini, in forza a L’Aquila. Infatti il primo è diretto ai campani del Gelbinson, il secondo resta nel club abruzzese in attesa di futuri sviluppi.

Tornando a domani, se Rizzo non dovesse essere convocato la coperta sarebbe un po’ corta nelle retrovie, considerando anche l’addio di Alessandro Abbenante. Con buone probabilità, oltre a Passalacqua, Diop, Cosignani e lo stesso Franco, saranno convocati Rossetti e Ruggeri, quest’ultimo centrocampista in grado di svolgere il ruolo di centrale difensivo. Guardando al Sora, da segnalare che si tratta di una tra le squadre più giovani della serie D. Il più "anziano" è il classe 1998 Franco Marchetti Capasso, mentre la retroguardia rossoblù dovrà prestare particolare attenzione a Lorenzo Bauco, classe 2006 che è già andato a segno in 3 occasioni, lo stesso numero del compagno di reparto Luigi Fontana, nato nel 2000. Completa il tris d’attacco Simone Stempete (2000), che però non ha ancora gonfiato la rete nel nuovo torneo. Il capitano dei laziali è il centrocampista ventiduenne Gerardo Di Gilio: lo affiancano Marchetti e il neo arrivato Simone Pagni (2004). In difesa ecco il 2000 Matteo Gemini, mentre il suo compagno di reparto Giuseppe Filì (2000) non potrà prendere parte alla gara poiché squalificato. 4-3-3, lo schema solitamente utilizzato dal tecnico Massimiliano Schettino la cui formazione è a secco di gol da ben 3 partite e non vince dallo scorso 20 ottobre, quando si impose in casa della Vigor Senigallia. Esattamente come la Civitanovese, il cui ultimo successo risale al giorno precedente, nella tana dell’Ancona. Però, con i loro 15 punti, i laziali si trovano a 4 lunghezze sopra dai rossoblù. Identico, invece, il numero di reti incassate dalle due squadre, ben 20. Al Polisportivo il match avrà inizio alle 15. Arbitrerà Marco Mammoli della sezione di Perugia assistito da Alaiddine Ben Marga di Bologna e Gennaro Apollaro di Rimini.