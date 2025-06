Civitate Nova, salta la data estiva. Tutto rimandato a settembre

Salta la data di giugno della rievocazione storica Civitate Nova. Avrebbe dovuto svolgersi il 14 giugno nella città alta ma gli organizzatori, che hanno lavorato per allestire la terza edizione, davanti al silenzio dell’amministrazione hanno usato la pagina Facebook dell’evento per aggiornare la città che l’iniziativa era a rischio.

Dopo la pubblicazione del post è arrivato un segnale dal Comune circa l’interessamento del sindaco a realizzarla semmai a settembre. Nel messaggio social gli organizzatori, lasciati in una sorta di limbo, hanno chiarito che "pur avendo ricevuto comunicazioni verbali e telefoniche da parte del sindaco Fabrizio Ciarapica, nonché dal rappresentante della Regione Marche Pierpaolo Borroni, che nelle due precedenti edizioni aveva sostenuto economicamente il progetto in accordo con il Comune, ad oggi non è pervenuta comunicazione ufficiale dell’amministrazione". Sottolineano di aver "lavorato e investito per mesi nella progettazione e organizzazione di questa iniziativa, rassicurati dal fatto che sarebbe stata realizzata. Il progetto prevede il coinvolgimento di circa 200 persone, tra associazioni, professionisti e liberi cittadini, residenti in città e nei comuni limitrofi e provenienti da altre regioni. In particolare, chiediamo di sapere se il Comune intenda procedere".

Nel caso in cui non fosse prevista l’attuazione del progetto in questa data, propongono le alternative del 30 agosto, 6 settembre, 13 settembre. "Confidiamo - concludono speranzosi - nel buon senso e nella buona amministrazione, affinché venga riconosciuto e valorizzato l’impegno messo in campo, tenendo conto del tessuto sociale, delle professionalità coinvolte, della valenza storica e culturale della rievocazione, nonché della sua rilevanza in un’ottica di promozione turistica della città di Civitanova".

Lorena Cellini