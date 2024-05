Cocaina in casa: arrestato 32enne. Si indaga sulla rete dei contatti

È scattato l’arresto per un 32enne residente a Recanati, sorpreso l’altro ieri pomeriggio dai carabinieri mentre si spostava nei dintorni di Loreto. I militari lo monitoravano da tempo ormai. È stato fermato per un controllo mentre tornava in auto verso la sua abitazione di Recanati. Nella macchina non è stato trovato nulla mentre a casa, dove i carabinieri hanno eseguito un’ispezione mirata, hanno rinvenuto 30 grammi di cocaina.

L’arresto è scattato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Quella droga pare sarebbe stata immessa di lì a poco nel mercato dello spaccio recanatese e della Riviera del Conero. L’uomo, operaio, si trova ai domiciliari. Ieri si è proceduto alla convalida. Il suo arresto rientra nell’ambito di un’attività antidroga condotta dai carabinieri del reparto operativo della compagnia di Osimo anche nel territorio recanatese. Si indaga adesso anche sulla rete di contatti del 32enne che pare fosse collegata ai territori limitrofi. Intensi i controlli dei carabinieri sulle principali arterie ad alto scorrimento della Valmusone anche in questo ponte lungo del primo maggio.