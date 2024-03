Colpo esterno in Veneto. Splende l’Halley Thunder

Ponzano

62

HaLley Thunder

72

POSACLIMA PONZANO: Kirschenbaum 14, Fiorotto 12, Zoleo, Iuliano, Gobbo 4, Favaretto 7, Valli 5, Varaldi 6, Mosetti 4, Volpato, Pertile 10. All. Gianolla.

HALLEY THUNDER MATELICA: Kraujunaite 13, Cabrini 3, Georgieva 6, Gramaccioni 9, Zamparini, Poggio 18, Montelpare, Michelini, Offor 8, Sanchez 15. All. Sorgentone.

Arbitri: Biondi di Trento e Maronetti di Milano.

Parziali: 15-17, 16-20 (31-37), 18-17 (49-54, 13-18 (62-72.

SPRESIANO

Torna a vincere in campionato la Halley Thunder Matelica, offrendo una prestazione molto convincente sul campo della formazione veneta che, reduce da un periodo poco positivo, si presentava in campo con la nuova allenatrice, Angela Gianolla, chiamata in sostituzione di Matteo Gambarotto. La gara è stata molto combattuta, fin dal primo quarto, ma le matelicesi sono riuscite sempre a tenere in pugno le redini del gioco e a condurre nel punteggio. Le padrone di casa hanno forzato dopo il riposo per tornare in corsa e sono state brave, grazie a un’attenta difesa, a portarsi fino al -2, ma poi una tripla della Kraujunaite e cinque punti dell’eterna Sanchez hanno ricacciato indietro il Ponzano (49-54). Nell’ultima frazione di gioco c’è stata ancora battaglia, però la Halley Thunder ha stretto i denti ed è riuscita ad allungare fino alla "bomba" della sicurezza firmata sul finire dalla Gramaccioni. Sugli scudi Anna Poggio, miglior realizzatrice della partita con 18 punti. Proprio lei che domani (lunedì) a Castel San Pietro Terme si radunerà con la Nazionale sperimentale femminile, deniminata "Green Team". La giocatrice della Halley Thunder, infatti, è stata convocata dallo staff tecnico coordinato da coach Andrea Capobianco.

m. g.