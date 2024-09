Coltello a serramanico e documento falso: denunciato un 21enne

Un 21enne egiziano, residente a Milano, è stato denunciato per uso di documento falso e per porto d’armi senza licenza. Il giovane è stato fermato domenica dagli agenti della polizia locale di Macerata, mentre era alla guida di un’auto. Il 21enne ha presentato un permesso internazionale di guida falso. Gli agenti hanno poi rinvenuto un coltello a serramanico chiuso di circa 17 centimetri. Il giovane, quindi, è stato accompagnato in questura per il fotosegnalamento e si è proceduto al fermo amministrativo del veicolo. Il 21enne è stato denunciato.