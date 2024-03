Commessa spigliata e dinamica per punto vendita

Azienda settore commercio intimo e abbigliamento di Macerata cerca tirocinante aiuto commessa spigliata e dinamica. Età 20-30, patente B. Si offre tirocinio iniziale di 3 mesi a tempo pieno (codice offerta 170657/2). Azienda di Appignano cerca tecnico di assistenza meccanica/elettronica. Si valutano profili in età di apprendistato e diploma in ambito tecnico meccanico/elettronico/meccatronico. Necessaria disponibilità a trasferte in tutto il centro-sud Italia (codice offerta 409879/3). Associazione di volontariato di Treia cerca educatrice professionale qualificata (Laurea in scienze dell’educazione) da inserire nel proprio organico. La figura ricercata dovrà essere necessariamente donna (codice offerta 365974/4). Azienda servizi di Civitanova che opera nei settori autoscuola, agenzia pratiche, revisioni, e assicurazioni cerca consulente commerciale. Richiesto diploma o laurea, buon inglese, patente B e auto propria. Lavoro a P.Iva (codice offerta 180561/1. Per queste offerte, specificando il codice, curriculum a centroimpiegomacerata.ido@regione.marche.it