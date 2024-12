Comune, arrivano i rinforzi. Assunti otto dipendenti

Nuove assunzioni in Comune entro fine anno, sono otto i nuovi ingressi che porteranno la pianta organica a 218 dipendenti. A dare annuncio il vice sindaco Claudio Morresi (nella foto) durante lo scambio di auguri che, come ogni Natale, viene organizzato a Palazzo Sforza tra amministratori e personale. "Con i nuovi arrivi - ha detto - i nostri uffici saranno in grado di affrontare le numerose sfide che abbiamo davanti. Continueremo a lavorare per valorizzare ogni singolo dipendente in un ambiente moderno e stimolante, che si muove verso la digitalizzazione e il progresso nella pubblica amministrazione. Ringrazio ogni singolo dipendente comunale per il grande lavoro che ogni giorno porta avanti con spirito di servizio e grande senso di responsabilità".

All’incontro erano presenti anche il sindaco Fabrizio Ciarapica, gli assessori Barbara Capponi e Giuseppe Cognigni, il segretario comunale Benedetto Perroni e le consigliere comunali Paola Fontana e Paola Campetelli. "Questo è un bel momento di condivisione per riconoscere e ringraziare l’impegno di tutti" sono state le parole del sindaco Fabrizio Ciarapica per il quale "ogni progetto realizzato, ogni servizio reso sono il frutto del lavoro instancabile e dello spirito di squadra. Siamo tutti parte di un grande progetto e grazie all’impegno di tutti siamo riusciti a perseguire importanti obiettivi per la nostra città, che l’hanno resa più competitiva e attrattiva. Per questo ringrazio tutti i dipendenti, che quest’anno potranno contare su nuove forze. Ciò significa che il Comune ha invertito la rotta e riportato l’ente a numero di dipendenti dignitoso".