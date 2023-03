Con "Dreams" viaggio nel mondo dei sogni e delle belle speranze

Domani il festival "Il sogno, il caffè, la poesia" fa tappa al Politeama di Tolentino, dove alle ore 18 ci sarà lo spettacolo "Dreams": una narrazione teatrale dei sogni, delle speranze e delle motivazioni profonde che hanno spinto donne e uomini nel lasciare i propri luoghi di origine e intraprendere il viaggio della vita.

"Dreams" nasce come progetto teatrale europeo nell’ambito del Creative Europe ed è stato rappresentato in Spagna, Danimarca e Belgio dopo aver debuttato al Festival Adriatico Mediterraneo nell’estate 2021. "Nel volume scenico di un simbolico container, quattro attori condividono con il pubblico i sogni che hanno spinto gli uomini a partire, in un lavoro che parte da storie vere dei migranti di ieri e di oggi – spiegano gli organizzatori -. Il progetto Dreams è una produzione di Teatro Valmisa e ha il patrocinio di Libera. Regia, impianto scenico e costumi sono di Marco Nateri, drammaturgia di Angelo Carbone. Interpretazioni di Ivan Castiglione, Lucia Bendia, Roberto Scorza, Domizia Russo. Consulenza musicale di Alessio Contorni e consulenza video di Mauro Burchiani. Assistenti di produzione Ilaria Alice Ricci e Elia Castello".

Il festival "Il sogno, il caffè, la poesia", organizzato da Teatro Valmisa con il contributo della Regione in collaborazione con l’Unione montana Monti Azzurri e con il patrocinio dei Comuni coinvolti nell’iniziativa (Ripe San Ginesio, Tolentino, Sarnano e Sant’Angelo in Pontano) proseguirà sabato prossimo, 25 marzo, a Sarnano.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Informazioni sullo spettacolo si possono trovare cliccando sul sito teatrovalmisa.it oppure tramine email a [email protected], infine telefonando al numero 3356183690.

Lucia Gentili