Contrada Castelnuovo, strada a rischio crollo Appello di un residente

Dopo la pioggia torrenziale di ieri rischia di crollare la strada in contrada Castelnuovo, con l’isolamento di due famiglie e dell’agriturismo, "Terra del sole". Maurizio Casarola uno dei residenti ha realizzato un video denuncia sulla drammatica situazione e lancia un ennesimo appello perché chi di dovere intervenga per la messa in sicurezza del tunnel che attraversa la strada interpoderale. Il tunnel, infatti, sta cedendo nel versante del fosso all’aperto e già si è mangiato una parte della carreggiata aprendo una voragine.