Controlli interforze in centro: pattuglie nei locali e lungo le strade

Controlli interforze a Camerino, oltre cento persone fermate e identificate.

Nella serata di martedì gli agenti della polizia, quelli della polizia stradale in collaborazione con i militari dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza hanno effettuato una operazione di controllo straordinario. Il servizio si è concentrato nel centro cittadino e in particolare in piazza Cavour, via Venanzi, via Antinori, lungo la strada statale 256 Muccese, al Sottocorte Village e nella zona dei campus universitari. Sono state identificate in tutto circa 100 persone di cui numerose di origini straniere, risultate tutte regolari sul territorio nazionale.

Nel mirino delle forze dell’ordine sono finiti anche gli avventori di diversi locali commerciali e di ristorazione del centro cittadino. Sono stati effettuati infine alcuni posti di controllo lungo le vie principali di comunicazione: fermati numerosi mezzi ed elevate alcune sanzioni amministrative.

I controlli saranno ripetuti nei prossimi giorni.