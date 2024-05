Controllo estintori e accompagnatore turistico

Azienda settore metalmeccanico cerca un apprendista addetto al controllo estintori e presidi antincendio. Sede di lavoro: Tolentino e cantieri vari in provincia di Macerata (codice offerta 415753). Azienda settore cartario/cartotecnico cerca addette al controllo qualità con esperienza maturata in contesti produttivi e disponibili al lavoro su tre turni (anche notturni). Sede di lavoro: Tolentino (codice 54258). Azienda settore commercio cerca un commesso di vendita disponibile anche nei fine settimana e festivi. Sede di lavoro: Tolentino (codice 20427). Azienda settore turismo cerca: laureato/a e/o laureando/a in lingue in qualità di accompagnatore/ice turistico/a; laureati/ndi in lingue per attività di insegnamento a studenti di scuole elementari. Sedi di lavoro: Centro Italia e Scuole di San Ginesio/Colmurano (codice 534217). Curriculum a: centroimpiegotolentino.ido@regione.marche.it.