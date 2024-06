Controllo nei furgoni al porto. Scatta maxi sequestro di vongole

Controlli da parte dei militari della Guardia Costiera, maxi sequestro di vongole al porto. Nella mattinata di ieri i militari della Guardia Costiera di Civitanova Marche hanno eseguito una serie di controlli in zona portuale, e in particolare all’interno dei furgoni destinati al commercio all’ingrosso. Gli accertamenti svolti dai militari hanno portato al sequestro di 1.260 chili circa di vongole sprovviste di idonea documentazione per l’immissione in commercio. Sono scattate due sanzioni amministrative, per un totale di tremila euro. Il prodotto ittico sequestrato, ancora vivo, è stato rigettato in mare dai militari della Guardia Costiera.

La Guardia Costiera raccomanda ai consumatori di prestare sempre la massima attenzione e di acquistare esclusivamente prodotto ittico che assicuri il rispetto della normativa vigente relativa alla corretta tracciabilità del pescato, evitando di acquistare pescato di dubbia provenienza o illecitamente venduto.

Di recente un altro sequestro effettuato dai militari della Guardia Costiera. In quella circostanza, nel corso dei controlli effettuati durante lo sbarco in zona portuale, erano stati sequestrati 600 chili di vongole sprovviste della idonea documentazione per essere messe in commercio. Elevate, anche in quel caso, sanzioni amministrative per un totale di 7.500 euro.

I controlli da parte dei militari della Guardia Costiera proseguiranno anche nelle prossime settimane.

Chiara Marinelli