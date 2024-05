Convegno scientifico sull’infettivologia polmonare. Medici ed esperti a confronto al Cosmopolitan

Convegno scientifico riuscitissimo ieri al "Cosmopolitan" di Civitanova. Oltre ottanta tra medici ospedalieri, medici di base e tecnici di laboratorio hanno ascoltato e preso parte con interesse alle relazioni, nonché alle tavole rotonde sulle tematiche della "Infettivologia polmonare", affrontata sotto ogni punto di vista, facendo tesoro delle più disparate esperienze in corsia e negli ambulatori. La problematica della respirazione ha sempre impegnato tutto il personale medico, in modo particolare nel periodo della pandemia da Covid, affrontato da medici, infermieri e tecnici in maniera esemplare, con vero spirito di abnegazione. Ritornati fortunatamente alla normalità – a quattro anni dall’inizio della pandemia – questo incontro di ieri è stato particolarmente utile perché i protagonisti del "fronte sanitario" si sono potuti scambiare – in presenza – esperienze convalidate scientificamente ed oggetto di approfondite analisi, per proseguire nella loro delicata missione professionale. Nelle foto al tavolo della presidenza il dottor Ludovico Ercoli, che pur essendo già in pensione nel periodo della pandemia, è tornato a dare il suo contributo nell’ospedale di Fermo. Nelle altre il dottor Ferdinando Nicoletti con le figlie Vittoria e Giorgia (entrambe medici), Valentina Carinelli (medico di base), Francesca Marchesani (Uoc-Ospedale generale provinciale di Macerata), il dottor Mimmo Sicolo con altri colleghi e la dottoressa Fiorella Mecozzi di Fermo.

Ennio Ercoli