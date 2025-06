Coordinatori spostati: "La decisione dell’Ast ci lascia basiti"

Lo spostamento dei coordinatori di Medicina interna e del Pronto Soccorso all’ospedale di Macerata non sono piaciuti allo Spi Cgil. "Restiamo basiti di fronte al comportamento della direzione della Ast – sottolinea la segretaria, Romina Maccari – in particolare per la situazione del pronto soccorso. Sono molti gli anziani che in caso di necessità, non trovando altrove supporto, si recano al Pronto Soccorso del nosocomio maceratese, lamentando sì la difficoltà ad accedere al servizio, ma tutti concordi nel lodare il gran lavoro del personale medico e infermieristico".

Proprio per questo, lo spostamento della coordinatrice desta preoccupazione. "Siamo certi che una buona squadra, come un brava orchestra, lo è non solo quando gli elementi che la compongono sono talentuosi, ma anche e soprattutto quando chi la dirige sa fare bene il proprio mestiere. Senza un’alternativa, quale dovrebbe essere la Casa della Comunità che però ancora non c’è, ad oggi l’unico punto di primo accesso per i casi di alterazione dello stato di salute resta il Pronto Soccorso. Per queste ragioni si configura come un reparto strategico e complesso e temiamo che interventi scoordinati e non necessari, tra l’altro criticati nel metodo anche dalla Fp Cgil, possano alterare la buona alchimia al suo interno".

Sulla questione interviene Francesco Migliorelli, oggi delegato per lo Spi Cgil, salito di recente agli onori della cronaca, il quale si auspica che "non si attuino atteggiamenti incongrui e potenzialmente lesivi della buona qualità del servizio da parte dell’amministrazione sanitaria".