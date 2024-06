Cordoglio per la morte di "Andino" Bambozzi: "Le auto, la sua vita"

Due comunità piangono "Andino", all’anagrafe Armando Bambozzi, cingolano storico titolare con il socio Maurizio dell’officina Tecnicauto Tuning di via Carotti a Jesi. Era il re dei motori, grande appassionato di auto d’epoca e bolidi. Aveva 70 anni ed è morto mercoledì nella sua casa a Cingoli dopo aver lottato a lungo contro la malattia. La camera ardente è stata allestita alla casa funeraria di Villa Strada a Cingoli. Oggi alle 15.30 l’ultimo saluto a Troviggiano. "Ci ha salutato, troppo presto, un amico – commenta Luca, un cliente ed amico –, era il miglior meccanico al mondo, un artista appassionato della meccanica, dotato anche di bontà, simpatia e pazienza non comuni. Ciao Andino, ogni volta che l’acceleratore sarà a tavoletta ti verrà il singhiozzo". A ricordarlo, addolorato, anche il medico Franco Iantosca: "Era un grande amico. Le auto erano la sua vita, la sua grande passione. Lavorava nonostante la malattia che si è accanita su di lui. Era un uomo di grande gentilezza e onestà. Sempre pronto a correre in aiuto ai clienti che ne avevano bisogno. Con lui trascorrevo ore a parlare ed era anche un grande maestro per le nuove generazioni. Mi mancherà moltissimo".

Sara Ferreri