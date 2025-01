Cordoglio per Stelvio Antonini. Una vita dedicata alla politica

Avrebbe compiuto 86 anni il prossimo 20 febbraio Stelvio Antonini, morto ieri nella sua abitazione a Montelupone. Se n’è andato un protagonista della politica provinciale e regionale, un appassionato funzionario e una figura di spicco del Partito comunista italiano, uno di quelli dell’apparato, come racconta lui stesso nel suo libro "Saluti sì, ma niente baci. Storie e personaggi da un “interno“ del Pci". Precisando: "Siamo stati spesso dipinti come uomini assetati di potere, privi di sensibilità democratica e, peggio ancora, di sentimenti. Raccontando il mio percorso, la mia vicenda politica e privata (comune a quella di altre migliaia di donne e uomini), inevitabilmente unite, si può capire come la vita dell’apparato fosse, nel bene e nel male, una grande scuola politica, civile e umana. E anche quanto fosse dura e lunga la strada per arrivare a posti di responsabilità politica e istituzionale".

Nato nel 1939, è entrato in politica giovanissimo e, dalla fine degli anni Cinquanta fino alla trasformazione del Pci in Pds nei primi anni Novanta, ha vissuto esperienze di primo piano in diverse realtà nazionali: Sicilia, Marche, Macerata e Roma. Giornalista pubblicista, è stato corrispondente dell’Unità da Macerata, ha collaborato a "Paese Sera", "Noi donne" e "Vie Nuove". Consigliere comunale in vari Comuni, è stato presidente regionale dell’Alleanza dei Contadini e della Concoltivatori Marche e responsabile della Commissione nazionale emigrati e immigrati del Pci. Dal 1968 al 1976 è stato segretario della federazione provinciale di Macerata, e dal 1980 al 1987 consigliere regionale delle Marche. È stato successivamente membro della segreteria regionale di Sel (Sinistra ecologia e libertà).

La politica è stata la sua intensa passione, sempre schierato per combattere disuguaglianze e ingiustizie e non l’ha mai abbandonata. Anche negli ultimi anni ha continuato a seguire con attenzione e trasporto le vicende del nostro paese anche se, come aveva avuto modo di sottolineare di recente, "adesso la politica è assai povera di valori etici, culturali, di contenuti e di bellezza".

A ottobre, era morto il fratello Palmiro, anche lui molto conosciuto e apprezzato. Il funerale di Stelvio Antonini si terrà oggi pomeriggio, alle 15, nella chiesa di San Francesco a Montelupone.

Franco Veroli