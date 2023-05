"Corsa dei quartieri, quanto entusiasmo"

di Giuliano Forani

Nel rispetto puntiglioso di tutte le regole, alla presenza del sindaco Fabrizio Ciarapica, del vice Claudio Morresi, degli assessori Manola Gironacci e Francesco Caldaroni, con i consiglieri comunali Paola Fontana, Piero Croia, Giorgio J. Pollastrelli, Pierpaolo Turchi, Gianluca Crocetti, oltre a Ermanno Mori (proprietario dell’ippodromo) e una delegazione della Croce Verde, il segretario comunale Sergio Morosi ha presieduto ieri mattina alle operazioni di abbinamento dei cavalli ai quartieri i quali si batteranno in una gara che si preannuncia molto incerta. Presenti all’estrazione tutti i coordinatori di quartiere o i loro delegati: Cinzia Mattetti (Risorgimento per Nazzareno Mandorlini), Angelo Masullo (Città Alta), Mosè Ambrosi (San Domenico), Giordano Panichelli (Santa Maria Apparente), Massimo Pierini (Stadio), Fabio Capponi (San Marone), Giuseppe Fiscarelli (San Gabriele), Giorgio Paolucci (Fontespina), Gianluca Crocetti (Asola, per Paola Campitelli), Pietro Pinesi (Centro) e Alessandro Gattafoni (IV Marine). Domani è il giorno del palio, un evento che ritorna dopo dieci anni, molto sentito in città. I cavalli scenderanno in pista alle 18.30, ma i cancelli dell’ippodromo si apriranno alle 10 del mattino. Funzioneranno stand gastronomici e giochi per bambini, la location è quantomai invitante. Ha proceduto all’estrazione Carla Paniconi, funzionaria comunale, ed ecco com’è andata. Il cavallo Bipolare (al sulky Montanile) correrà per il quartiere San Domenico; Croupier (Quarneti) per IV Marine; Artiglio Lor (Cangiano) per Santa Maria Apparente; Cook Wise As (Manca) per Fontespina; Attila Ross (Angeletti) per il Centro; Ancora Bella (Andreani) per il Risorgimento; Volto del Nord (Cangiano) per Asola; Apocalypse Erre (Cuglini) per lo Stadio; Vandalo D’Esi (Pacileo) per Civitanova Alta; Canadian Wise (De Filippis) per San Marone; Billy Pan (Bacalini) per San Gabriele. "C’è grande entusiasmo – ha detto il sindaco Ciarapica – e a confermarlo sono le affollate cene in programma organizzate dai quartieri. C’è anche spirito di solidarietà, come si vede dal buon andamento della vendita dei biglietti per la lotteria a sostegno della Croce Verde". Sulla stessa lunghezza d’onda gli interventi del vice Morresi e dell’assessore Gironacci. Gli ultimi dettagli dell’evento sono stati forniti da Turchi. "Sarà presente la banda cittadina e il tutto sarà in diretta tv sul canale 151. Il giornalista Mauro Galandrini farà interviste tra i presenti. Le corse inizieranno alle 14.50". La corsa del palio offrirà anche un’altra occasione importante: quella di visitare e conoscere il museo del Trotto che custodisce la storia non solo del cavallo che corre ma anche quello che ha accompagnato e si è reso utile all’uomo in tutta la sua storia.