Corsa dei Quartieri. Venduti già 2mila biglietti della lotteria di beneficenza

La corsa alla solidarietà è partita: venduti oltre 2mila biglietti in soli tre giorni. Si tratta dell’iniziativa di beneficenza abbinata all’evento della Corsa dei Quartieri, in programma il 26 maggio. "Continuiamo così – ha detto il consigliere comunale coordinatore dell’evento Pierpaolo Turchi –, nostro obiettivo è venderli tutti e consegnare alle quattro associazioni, Avis, Croce Verde, Aido e Ant, 40mila euro". Per tutti i sabati e le domeniche di maggio le associazioni allestiranno un banchetto sul corso. Biglietti in vendita anche nei negozi del centro e gli 11 coordinatori di quartiere sono in giro con blocchetti alla mano. In palio undici premi: un buono vacanza di 2mila euro offerto dall’agenzia Travel Lust; un abbonamento del valore di mille per trattamenti benessere al centro "The Longevity Suite" di Civitanova e abbonamento bimestrale di fitness offerto dalla piscina "Il Grillo"; un materasso matrimoniale offerto da "Arte del riposo" di Sant’Elpidio a Mare e buono spesa di 150 euro alla Coal di via Carducci; un monopattino offerto da "Delta Motors SpA" e un abbonamento bimestrale di scuola di nuoto offerto dalla piscina comunale "Il Grillo"; un monopattino offerto da "Delta Motors SpA" e un buono spesa di 150 euro offerto da Conad di via Zavatti; buono spesa da 500 euro al "Sì con te" di Fontespina e buono spesa di 200 euro offerto dal negozio di abbigliamento "Rosso Porpora"; lavatrice offerta da "Sepa Arredamenti" e buono spesa da 100 euro offerto da "Giuliano Fiacconi Boutique" di Sant’Elpidio a Mare; due abbonamenti annuali offerti dalla Lube Volley e buono spesa di 100 euro offerto da Conad di via Zavatti; bicicletta uomo del valore di 300 euro offerta da "Il Ciclista" e abbonamento bimestrale di nuoto libero offerto dalla piscina "Il Grillo"; weekend per due persone in una città d’arte offerto dall’agenzia "Travel Lust" e cena per quattro persone offerta dal ristorante Shada; cena per quattro persone offerta da "Nati Bistrot" di Civitanova.