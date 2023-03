Corsi di formazione mirati alle necessità

Un impegno di spesa di 920mila euro, provenienti dal Fondo sociale europeo, per corsi di formazione mirati ai fabbisogni delle imprese della moda (calzaturiero e tessile). Gli obiettivi sono quelli di avere quella manodopera specializzata oggi difficile da trovare e creare buona occupazione. E’ quanto annunciato dall’assessore regionale al lavoro Stefano Aguzzi, augurandosi che questa misura, frutto di un lavoro di squadra tra la seconda commissione consiliare, le associazioni di categoria e i sindacati, possa essere estesa anche ad altri settori. "Un’azione formativa di occupazione garantita – ha spiegato l’assessore – visto che abbiamo chiesto alle imprese che garantiscano l’assunzione almeno il 50% dei partecipanti, dunque uno su due; ma sono fiducioso che questa percentuale salirà di molto". "Abbiamo messo in piedi un meccanismo semplice ma efficace, che si basa su progetti formativi in cui collaborano attivamente le imprese, anche nella docenza" ha specificato il dirigente del Servizio Formazione, Massimo Rocchi. "Una forma di responsabilizzazione delle imprese all’assunzione che è prevista nell’arco di 6 mesi dalla fine del percorso formativo e almeno per 24 mesi". Già dalla prossima settimana saranno pubblicati i bandi per la realizzazione dei corsi di formazione progettati da enti formatori riconosciuti dalla Regione. Tra gli altri, per il calzaturiero saranno attivati corsi per orlatrici, montatori, modellisti, tagliatori, programmatori di macchine; per il settore tessile corsi per addetti alla produzione di capi d’abbigliamento, operatori per il riadattamento di capi d’abbigliamento, operatori per la realizzazione di cappelli.