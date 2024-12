Covid, multe sospese per gli over 50 non vaccinati a Macerata: cosa succede ora

Alla data del primo febbraio 2022, gli over 50 residenti in provincia di Macerata che non avevano ancora ricevuto una dose di vaccino contro il Covid erano 19.395: tutti rischiavano una multa da 100 euro una tantum, come previsto dai decreti del governo dell’epoca. Era il numero più alto di tutte le province delle Marche: Pesaro – Urbino 14.124, Fermo 7.428, Ascoli 7.253 e Ancona 5.645.

Lo Stato avrebbe dovuto irrogare altrettante multe, per un importo complessivo di poco inferiore ai due milioni di euro. In teoria, però. In pratica le cose sono andate in modo molto diverso. Intanto gli interessati potevano documentare di non essersi vaccinati per motivi di salute oppure di averlo fatto di recente, o di essere pronti a farlo. E questo aveva ridotto il numero degli inadempienti a circa 18mila.

A loro doveva arrivare l’avviso di pagamento, ricevuto il quale dovevano documentare – entro dieci giorni – all’Asl di competenza e alle Agenzia delle Entrate il motivo della mancata vaccinazione. Solo dopo sarebbe arrivata la vera e propria cartella di pagamento. Intanto, però, un successivo decreto aveva differito il termine entro il quale vaccinarsi al 15 giugno 2022.

In seguito è iniziato l’invio delle cartelle di pagamento (una media di 100mila al giorno in tutta Italia), ma poi la legge 199/2022 ha sospeso dal 31 dicembre 2022 e fino al 30 giugno 2023 tutte le attività e i procedimenti di irrogazione delle sanzioni, e anche i termini di pagamento della sanzione irrogata con gli avvisi di addebito emessi prima del 31 dicembre 2022.

La legge 87/2023 ha prorogato al 30 giugno 2024 il termine di sospensione di tutte le attività e i procedimenti di irrogazione delle sanzioni previste per i soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale, poi spostato al 31 dicembre 2024 con la legge 18/2024. Questo significa che per tutti gli avvisi – compresi quelli ricevuti dopo il 31 dicembre 2022 – i termini per il pagamento riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Sempre in teoria, però, visto che il governo ha approvato con il Milleproroghe l’annullamento di tutte le multe. Intanto, però, nella nostra provincia, dove c’è il più alto numero di non vaccinati delle Marche, con uno "zoccolo duro" rimasto sempre sostanzialmente intatto, non sono pochi quelli che hanno rifiutato di vaccinarsi, ma hanno già pagato la sanzione, in quanto hanno violato la legge.

La prova è data anche dal fatto che, diversamente da quanto è stato detto alcuni giorni fa, le multe sarebbero annullate, ma non a chi le ha pagate: chi ha già versato, insomma, non avrà indietro i suoi cento euro (allo Stato costerebbe troppo).