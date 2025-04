Cremisi in lutto per la scomparsa di Stefano Agudi

Una comunità in lacrime per il 70enne Stefano Agudi, meccanico in pensione e autista accompagnatore del settore giovanile del Tolentino Calcio. Se n’è andato ieri mattina per un malore. "I dirigenti cremisi, i collaboratori, i tecnici e gli atleti piangono insieme ai suoi cari l’improvvisa scomparsa dell’amico Stefano" ha scritto la società. "Era molto amato dai giovani – aggiunge il presidente Marco Romagnoli – allegro, disponibile, benvoluto da tutti". Tanti i messaggi di affetto alla famiglia, alla moglie Elida, al fratello Andrea e ai nipoti. Dopo il terremoto, aveva lasciato la casa a Tolentino, ora in ricostruzione, e si era trasferito a Casette Verdini di Pollenza. "Non riesco a crederci – scrive una tolentinate –, ci incontravamo tutti i giorni e sorridevamo sulle battute del palazzo in costruzione". "Sempre gentile e disponibile nei confronti dei ragazzi e delle famiglie – ricorda una mamma –; li trasportava con il pulmino della società per farli allenare... quanti chilometri e quanti discorsi". Il funerale è stato fissato per domani alle 9 nella chiesa di San Catervo, muovendo dalla casa funeraria Rossetti.