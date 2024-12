Crescimbeni resta al vertice dell’Avis

Floriana Crescimbeni è stata confermata presidente della sezione Antonio Galloppa dell’Avis di Cingoli. Crescimbeni per il suo quarto mandato quadriennale è al vertice del direttivo (nella foto) eletto per l’attribuzione delle cariche dopo l’esito delle votazioni tenute nella recente assemblea sociale e composto da Vanessa Passarelli, Gabriele Nocelli, Maura Marchegiani, Debora Cirioni, Francesco Cardarelli, Manuela Paccusse, con Serena Tantucci, Fabio Flamini, Giorgio Compagnucci consiglieri supplenti. Nocelli è il vice presidente, Marchegiani ricopre l’incarico di segretaria, Passarelli quello di tesoriere. Inoltre, Gastone Corti è l’addetto contabile di bilancio.

L’impegno svolto da Crescimbeni è stato contrappuntato da risultati molto gratificanti: il numero delle donazioni è progressivamente aumentato, passando dalle 811 del 2023 alle 928 di quest’anno. In costante crescita anche il numero dei donatori: degli attuali 448, i nuovi sono 50 in maggioranza molto giovani. Crescimbeni ha ribadito l’importanza dell’azione di sensibilizzazione e promozione, "per avvicinare nuove persone disposte a compiere il gesto solidale e necessario della donazione del sangue". Ringraziati i consiglieri uscenti e invitati i nuovi a lavorare con entusiasmo ed energie, Crescimbeni ha espresso la volontà di raggiungere uno scopo-record: "Fino a pochi anni fa il conseguimento dell’intento sembrava irraggiungibile, invece adesso ci sono le premesse per tagliare il traguardo delle mille donazioni".

Gianfilippo Centanni