Critiche sulla carenza di medici: "Normative troppo obsolete"

La carenza di medici, le normative obsolete e i troppi limiti anche geografici agli utenti. Interviene su questo argomento Costantino Mariani, capogruppo a Castelraimondo della lista "Castelraimondo insieme". "In tutta la regione si stanno facendo i conti con la carenza di medici di base. – si legge nella nota del gruppo di Mariani –. A Castelraimondo la situazione è esplosa con il recente pensionamento di un medico e un altro che avverrà a stretto giro. Purtroppo in questa situazione pesano anche normative obsolete, figlie di un tempo in cui le condizioni erano completamente diverse da quelle attuali. Esiste ad esempio una regola che vincola la scelta dei medici ai limiti geografici di quello che si chiama "ambito", una suddivisione amministrativa che impone di restare entro certi confini e quindi un abitante di Castelraimondo può scegliere un medico a San Severino ma non a Camerino, perché Camerino è parte di un altro ambito". Mariani propone la rimozione o quantomeno la sospensione di tali vincoli: "Ho preso l’iniziativa di proporre questa sospensione all’Ast. Ho trovato una positiva attenzione da parte del direttore socio-sanitario dottor Cordani, che si è interessato al tema in maniera proattiva e con spirito pratico".