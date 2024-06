"Cucina chiusa, nessuna informazione ufficiale"

Si dimostra ancora una volta una struttura chiusa la Fondazione Ircer a ogni rapporto di collaborazione con gli enti esterni. La Cisl Funzione pubblica Marche, rappresentata dal responsabile del territorio di Macerata Alessandro Moretti, nonché della delegata al terzo settore Mariella Mazzalupi, in una nota di ieri comunica di aver appreso da terzi, e non direttamente dai responsabili della Fondazione, l’imminente chiusura delle cucine della casa di riposo per oltre un mese, per la mancanza di un cuoco. "Non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione né informativa dalla direzione della struttura riguardante la paventata esternalizzazione del servizio mensa. Quindi – afferma Moretti – da informali informazioni assunte il provvedimento di conferimento a ditta esterna del servizio di preparazione dei pasti per gli ospiti rimane il percorso più sollecito per soddisfare, comunque, il diritto alle ferie del personale assunto Ircer. Spiace, almeno così ci viene riferito, che al personale interessato non tutte le informazioni siano giunte neanche formalmente come invece sarebbe consono".

Pensare che solo pochi giorni fa Moretti era riuscito a farsi ricevere dalla direttrice e dal presidente degli Ircer dopo aver inviato nei mesi scorsi diverse richieste di chiarimenti tramite Pec, e neppure in questa circostanza si è fatto cenno alla chiusura, seppur momentanea, delle cucine. Per Moretti "è necessario costruire in questo ente un corretto e fiducioso sistema di proficue relazioni sindacali, iniziando dalla conoscenza dell’attuale dotazione organica (la quale presenta diverse tipologie di contratto collettivo applicate su diversi profili professionali), contratto decentrato Integrativo in uso, piano delle azioni formative elaborato, documenti che l’amministrazione si è impegnata a trasmettere entro la settimana".

La nota della Cisl si conclude, quindi, con la sollecitazione che in futuro possano esserci più rapporti di collaborazione fra i vari soggetti anche perché gli Ircer possano offrire "il miglior servizio possibile anche al cospetto degli aumentati costi di gestione per sopperire ai quali la Cisl Marche sta esercitando le dovute sollecitazioni verso la competente Regione".

Asterio Tubaldi